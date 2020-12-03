Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

— Никто не может быть доволен таким результатом в Лиге чемпионов, в том числе игроки и тренерский штаб, — сказал Радченко в комментарии «СЭ». — Все ожидали большего. Объективных причин такого результата много. Основная — непростой год во всем мире. Не было полноценной подготовки, начали выпадать игроки, травмы — это все влияет на качество игры, а также и на финансовую составляющую. Все думают, что если спонсор — «Газпром», то у команды куча денег, могут купить любого игрока, но это не так. Все сейчас экономят, в «Газпроме» тоже сидят и считают каждую копейку. Видимо, не было возможности купить двух-трех игроков, которые нужны были «Зениту» под Лигу чемпионов. Это было понятно и из слов Семака. Он хотел видеть усиления, но не получилось.

Ситуация непростая, нужно это принять, сделать выводы и идти дальше. Стали восстанавливаться игроки после травм, так что в чемпионате России у «Зенита» все будет нормально. Потом будет пауза, проведут сборы и концовка будет хорошей.

(Анастасия Пастернак)