Семак: «Глубина состава не позволяет конкурировать с командами уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Неудачный результат, — начал Семак. — В первом тайме мы пропустили, на второй вышли с желанием отыграться, но ошиблись в обороне. При 0:2 сложно было отыгрываться, желание было, но не хватало времени, чтобы изменить ход матча. Разница большая между матчем в Петербурге и этим. Если в первом туре наш состав был приближен к боевому, то с увеличением кадровых проблем конкурировать в группе стало сложновато. Глубина состава не позволяет конкурировать с командами уровня Лиги чемпионов, надо быть в форме. На данный момент, разница большая.

(Гоша Чернов)