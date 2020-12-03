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Семак: «Пенальти опять подкосил «Зенит»

01:04
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгром от «Брюгге» (0:3) в групповом турнире Лиги чемпионов. Петербуржцы лишились шансов попасть в весеннюю стадию еврокубков, набрав 1 очко в 5 играх.

— Нужно было играть активно, агрессивно в атаке, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Остроты, к сожалению, было немного. Игра шла без особых моментов до гола в наших воротах. К сожалению, пенальти опять нас подкосил. После этого момента было сложно развернуть игру.

По словам Семака, главное сейчас для «Зенита» — восстановиться физически. Специалист отметил, что лидерам надо набирать форму, потому что у команды было много травмированных, и у него не такой большой выбор состава.

— С одной стороны тяжело, с другой — шанс для молодежи. Это наше будущее, они должны набирать, прибавлять, пробовать себя, — добавил Семак.

Брюгге — Зенит

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