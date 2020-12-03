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Прохин: «Все хорошо было до гола»

01:26
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Защитник «Зенита» Данила Прохин после поражения от «Брюгге» в 5-м туре Лиги чемпионов (0:3) отметил, что очень расстроен. Также он добавил, что ошибка привела к пропущенному голу.

— Ничего не чувствую, расстройство и все, — сказал Прохин в эфире «Матч ТВ». — Не знаю, все хорошо было до гола. Какая-то простая ошибка. Будем разбирать, смотреть. Конечно, в Лиге чемпионов больше устаешь. За каждую ошибку могут наказать.

Брюгге — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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