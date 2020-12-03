Прохин: «Все хорошо было до гола»

Защитник «Зенита» Данила Прохин после поражения от «Брюгге» в 5-м туре Лиги чемпионов (0:3) отметил, что очень расстроен. Также он добавил, что ошибка привела к пропущенному голу.

— Ничего не чувствую, расстройство и все, — сказал Прохин в эфире «Матч ТВ». — Не знаю, все хорошо было до гола. Какая-то простая ошибка. Будем разбирать, смотреть. Конечно, в Лиге чемпионов больше устаешь. За каждую ошибку могут наказать.