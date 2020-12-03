Губерниев заявил, что прежде «Зенит» не был так плох в Лиге чемпионов

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре «Зенита» в Лиге чемпионов после поражения команды от «Брюгге» (0:3).

«Зенит и до этого проваливался в Европе, но так плох он прежде не был. Даже не по результату. По игре. Ее просто нет. Да и желания особого у игроков клуба не видно. Не видно было, причем и при 0:0, и при 0:3. Если не «заводит» Лига чемпионов, тут нужно что-то менять», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

«Зенит» набрал 1 очко по итогам 5 туров групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее место в своей группе, лишившись шансов на попадание в Лигу Европы после поражения от «Брюгге».