«Брюгге» и «Ювентус» будут играть в Лиге чемпионов 21 января

Матч «Брюгге» — «Ювентус» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 21 января. Игра на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также следить за ключевыми событиями и результатом игры «Брюгге» — «Ювентус» можно в матч-центре нашего сайта.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличка всех вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

В шести турах общего этапа «Брюгге» набрал 10 очков и занимал 19-е место в таблице общего этапа, в предыдущем туре черно-синие обыграли «Спортинг» (2:1). «Ювентус» с 11 очками шел 14-м, предыдущим соперником «Старой синьоры» был «Манчестер Сити» (2:0).