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27 августа 2025, 20:20

«Брюгге» — «Рейнджерс»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов

«Брюгге» и «Рейнджерс» сыграют в Лиге чемпионов 27 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Брюгге» и «Рейнджерс» сыграют в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.
27 августа 2025, 22:00. Ян Брейдел (Брюгге)
Брюгге
6:0
Рейнджерс

Ключевые события и результат игры «Брюгге» — «Рейнджерс» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

Первый матч соперников состоялся 19 августа в Глазго (Шотландия) и завершился победой гостей — 3:1. Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Рейнджерс
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