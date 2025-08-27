«Брюгге» и «Рейнджерс» сыграют в Лиге чемпионов 27 августа

«Брюгге» и «Рейнджерс» сыграют в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.

27 августа 2025, 22:00. Ян Брейдел (Брюгге)

Ключевые события и результат игры «Брюгге» — «Рейнджерс» можно отслеживать в нашем матч-центре.

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Первый матч соперников состоялся 19 августа в Глазго (Шотландия) и завершился победой гостей — 3:1. Победители этапа выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие — в общий этап Лиги Европы.