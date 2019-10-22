Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ». У хозяев с первых минут сыграет украинский защитник Эдуард Соболь. У французов в основе выйдет нападающий Мауро Икарди.

«Брюгге»: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели — Де Кетеларе, Ритс, Ванакен, Дьятта, Соболь — Тау, Деннис.

«ПСЖ»: Навас — Менье, Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера, Маркиньюс, Верратти — Шупо-Мотинг, Икарди, Ди Мария.

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