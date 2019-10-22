«Брюгге» — «ПСЖ»: Соболь и Икарди сыграют с первых минут
20:57
Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» — «ПСЖ». У хозяев с первых минут сыграет украинский защитник Эдуард Соболь. У французов в основе выйдет нападающий Мауро Икарди.
«Брюгге»: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели — Де Кетеларе, Ритс, Ванакен, Дьятта, Соболь — Тау, Деннис.
«ПСЖ»: Навас — Менье, Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера, Маркиньюс, Верратти — Шупо-Мотинг, Икарди, Ди Мария.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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