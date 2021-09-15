«Брюгге» — «ПСЖ»: Мбаппе получил травму и был заменен
15 сентября 2021, 23:13
Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе травмировался в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Степень серьезности повреждения пока неизвестна.
Вместо него на поле на 51-й минуте вышел Мауро Икарди. Счет на данный момент равный — 1:1.
На 15-й минуте парижан вывел вперед Андер Эррера. Ханс Фанакен на 27-й минуте сравнял результат.
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