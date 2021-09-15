Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе травмировался в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Вместо него на поле на 51-й минуте вышел Мауро Икарди. Счет на данный момент равный — 1:1.

На 15-й минуте парижан вывел вперед Андер Эррера. Ханс Фанакен на 27-й минуте сравнял результат.