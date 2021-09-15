«ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе не сумел обыграть «Брюгге»
«Брюгге» и «ПСЖ» сыграли вничью (1:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
На 15-й минуте парижан вывел вперед Андер Эррера. Ханс Фанакен на 27-й минуте сравнял результат. У гостей впервые вместе сыграли Лионель Месси, Неймар и Кильян Мбаппе. Несмотря на это, они не смогли одержать победу. Мбаппе был заменен из-за травмы на 51-й минуте.
Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А.
Лига чемпионов
Группа A
1-й тур
«Брюгге» (Бельгия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:1 (1:1)
Голы: Эррера, 15 (0:1). Фанакен, 27 (1:1).
«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки, Хендри, Клинтон Мата, Ритс, Баланта, Фанакен, Де Кетеларе, Сова (Мауасса, 90+2), Ланг.
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Нуну Мендеш, 75), Хакими, Вейналдум (Данилу Перрейра, 46), Эррера, Паредес (Дракслер, 46), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 51).
Предупреждения: Паредес, 12. Ланг, 62. Месси, 72. Баланта, 76.
Судья: Шерер.
15 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».
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