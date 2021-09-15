Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе не сумел обыграть «Брюгге»

15 сентября 2021, 23:56
Лионель Месси (слева). Фото dailymercato.com
Лионель Месси (слева). Фото dailymercato.com
Теги:

«Брюгге» и «ПСЖ» сыграли вничью (1:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 15-й минуте парижан вывел вперед Андер Эррера. Ханс Фанакен на 27-й минуте сравнял результат. У гостей впервые вместе сыграли Лионель Месси, Неймар и Кильян Мбаппе. Несмотря на это, они не смогли одержать победу. Мбаппе был заменен из-за травмы на 51-й минуте.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе А.

Лига чемпионов

Группа A

1-й тур

«Брюгге» (Бельгия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:1 (1:1)

Голы: Эррера, 15 (0:1). Фанакен, 27 (1:1).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки, Хендри, Клинтон Мата, Ритс, Баланта, Фанакен, Де Кетеларе, Сова (Мауасса, 90+2), Ланг.

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Нуну Мендеш, 75), Хакими, Вейналдум (Данилу Перрейра, 46), Эррера, Паредес (Дракслер, 46), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 51).

Предупреждения: Паредес, 12. Ланг, 62. Месси, 72. Баланта, 76.

Судья: Шерер.

15 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Упущенный год или необходимая школа? Что дала академия Плющенко Трусовой и Косторной
«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово!» Губерниев — о Бузовой, нашем футболе, хейте и конфликтах на «Матч ТВ»
Овечкину — 36. Какие рекорды ему осталось побить?
Помощник Путина оценил рекомендации компании из Нидерландов по реформе российского футбола
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
2
Офсайд