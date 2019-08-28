«Брюгге» обыграл «ЛАСК» и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

«Брюгге» обыграл «ЛАСК» (2:1) в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой турнир. На 81-й минуте гости остались в меньшинстве. В первой встрече бельгийцы победили со счетом 1:0.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Брюгге» (Бельгия) — «ЛАСК» (Австрия) — 2:1 (0:0)

Голы: Ванакен, 70 (1:0). Клаусс, 74 — с пенальти (1:1). Деннис, 89 (2:1).

«Брюгге»: Миньоле, Митрович, Дели, Рикка, Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Ванакен, Окереке (Деннис, 88), Диатта, Опенда (Тау, 46).

«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Погатец, Траунер, Визингер, Ранфтль, Холланд (Отубаньо, 90), Михорль, Реннер, Клаусс, Гойгингер (Рагуж, 73), Фризер (Тетте, 62).

Предупреждения: Михорль, 55. Траунер, 72. Ритс, 74. Визингер, 90+4.

Удаление: Траунер, 81.

Судья: Брих (Германия).

28 августа. Брюгге. Стадион Ян Брейдел.