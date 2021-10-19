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«Брюгге» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

18:51
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Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Хендри, Соболь, Сова, Фанакен, Баланта, Ритс, Нсоки, Ланг, де Кетеларе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Канселу, Бернарду Силва, Родри, де Брейне, Махрез, Фоден, Грилиш.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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