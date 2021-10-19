«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

«Брюгге» уступил «Манчестер Сити» (5:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный мяч у хозяев забил Ханс Фанакен. В составе гостей дубль сделал Рияд Махрез. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Жоау Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер.

«Ман Сити» набрал шесть очков и вышел на первое место в группе А. У «Брюгге» четыре очка и третье место.

Лига чемпионов

Группа А

3-й тур

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:5 (0:2)

Голы: Жоау Канселу, 30 (0:1). Махрез, 43 — с пенальти (0:2). Уокер, 53 (0:3). Палмер, 67 (0:4). Фанакен, 81 (1:4). Махрез, 84 (1:5).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки (Мехеле, 79), Хендри, Клинтон Мата, Ритс (ван дер Бремпт, 56), Баланта (Мбамба, 68), Фанакен, Де Кетеларе (Дост, 79), Сова (Формер, 56), Ланг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Аке, 57), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Палмер, 65), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Эрнандес (Фернандинью, 71), Махрез, Грилиш, Фоден (Стерлинг, 64).

Предупреждения: Баланта, 6. Клинтон Мата, 24. Ляпорт, 32. Нсоки, 45.

Судья: Ковач (Румыния).

19 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».