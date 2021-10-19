Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

21:39
«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге». Фото Twitter
«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге». Фото Twitter
Теги:

«Брюгге» уступил «Манчестер Сити» (5:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный мяч у хозяев забил Ханс Фанакен. В составе гостей дубль сделал Рияд Махрез. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Жоау Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер.

«Ман Сити» набрал шесть очков и вышел на первое место в группе А. У «Брюгге» четыре очка и третье место.

Лига чемпионов

Группа А

3-й тур

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:5 (0:2)

Голы: Жоау Канселу, 30 (0:1). Махрез, 43 — с пенальти (0:2). Уокер, 53 (0:3). Палмер, 67 (0:4). Фанакен, 81 (1:4). Махрез, 84 (1:5).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки (Мехеле, 79), Хендри, Клинтон Мата, Ритс (ван дер Бремпт, 56), Баланта (Мбамба, 68), Фанакен, Де Кетеларе (Дост, 79), Сова (Формер, 56), Ланг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Аке, 57), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Палмер, 65), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Эрнандес (Фернандинью, 71), Махрез, Грилиш, Фоден (Стерлинг, 64).

Предупреждения: Баланта, 6. Клинтон Мата, 24. Ляпорт, 32. Нсоки, 45.

Судья: Ковач (Румыния).

19 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

Брюгге — Манчестер Сити

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Раскрыты подробности о подозреваемой в убийстве девочки в Вологде
4
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры