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«Брюгге» — «Бенфика»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Брюгге» — «Бенфика» — 0:2.
Фото Reuters

«Брюгге» проиграл «Бенфике» в матче первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Бельгии.

В конце первого тайма гол защитника хозяев Дениса Одои был отменен ВАР из-за офсайда. Сращу после перерыва экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу реализовал пенальти и вывел гостей вперед. В концовке встречи бразильский нападающий Давид Нерес удвоил преимущество лиссабонцев.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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