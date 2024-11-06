Гол Ванакена с пенальти принес «Брюгге» победу над «Астон Виллой»

«Брюгге» на своем поле победил «Астон Виллу» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Ханс Ванакен, который реализовал пенальти на 52-й минуте.

«Брюгге» набрал 6 очков и поднялся на 20-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (9) идет на пятой строчке.

27 ноября бельгийский клуб сыграет против «Селтика». Английская команда в этот же день встретится с «Ювентусом».

В параллельном матче дня донецкий «Шахтер» одержал победу над «Янг Бойз» (2:1).