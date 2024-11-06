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Гол Ванакена с пенальти принес «Брюгге» победу над «Астон Виллой»

Алина Савинова
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6 ноября. «Брюгге» дома одержал победу над «Астон Виллой» в матче Лиги чемпионов (1:0).
Фото Reuters

«Брюгге» на своем поле победил «Астон Виллу» в матче общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Ханс Ванакен, который реализовал пенальти на 52-й минуте.

«Брюгге» набрал 6 очков и поднялся на 20-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (9) идет на пятой строчке.

27 ноября бельгийский клуб сыграет против «Селтика». Английская команда в этот же день встретится с «Ювентусом».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 20:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
1:0
Астон Вилла

В параллельном матче дня донецкий «Шахтер» одержал победу над «Янг Бойз» (2:1).

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 20:45. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер Д
2:1
Янг Бойз

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брюгге
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