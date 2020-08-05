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Брых рассудит «Манчестер Сити» и «Реал», Цвайер — «Лион» и «Ювентус»

13:18
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Стало известно, какие судейские бригады будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые запланированы на 7 августа.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром матча «Манчестер Сити» — «Реал» (первый матч — 2:1) будет Феликс Брих, его помощниками будут Марк Борш и Штефан Лупп, а резервным судьей — Даниэль Зиберт (все — Германия).

Встречу «Ювентус» — «Лион» (первый матч — 0:1) обслужит бригада во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Помощники арбитра — Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер (оба — Германия), резервный судья — Тасос Сидиропулос (Греция).

Оба матча запланированы на 7 августа и начнутся в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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