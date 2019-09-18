Бруну Лаже: «Справедливым результатом была бы ничья с «Лейпцигом»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже разочарован поражением от «Лейпцига» (1:2) в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов. Следующим соперником лиссабонцев станет «Зенит».

— Мы всегда обязаны побеждать — в каждой следующей игре, — цитирует A Bola Лаже. — Будь то игра чемпионата, кубка или Лиги чемпионов. Это наша цель. У нас очень конкурентная группа. Я обеспокоен тем, что не удалось набрать очков. Потому что мы стремимся к продвижению имени «Бенфики» в Европе. Меня это беспокоит. Игра получилась равной, особенно в первом тайме. Мы не смогли реализовать свои моменты. Ничья была бы самым справедливым результатом.