Бруну Лаже: «Бенфика» сыграла уверенно, спокойно и насладилась своей игрой»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже после победы над «Зенитом»? в Лиге чемпионов (3:0) отметил, что команда уверенно провела встречу. Также он считает, что лиссабонцы могли пройти дальше в турнире.

— Наши игроки всегда хорошо контролировали свои эмоции, — цитирует пресс-служба УЕФА Лаже. — Мы сыграли уверенно, спокойно и насладились своей игрой. Могли ли мы пройти дальше в Лиге чемпионов? Да. Но мы постоянно ищем лучший стартовый состав. Главное — понять настрой команды и выбрать лучший стартовый состав, исходя из соперника. Тогда сможем ощутить прогресс, к которому стремимся. Мы должны подходить к матчам без отрицательных эмоций прошлого, вне зависимости от турнира.

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