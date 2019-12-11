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Бруну Лаже: «Бенфика» сыграла уверенно, спокойно и насладилась своей игрой»

04:53
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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже после победы над «Зенитом»? в Лиге чемпионов (3:0) отметил, что команда уверенно провела встречу. Также он считает, что лиссабонцы могли пройти дальше в турнире.

— Наши игроки всегда хорошо контролировали свои эмоции, — цитирует пресс-служба УЕФА Лаже. — Мы сыграли уверенно, спокойно и насладились своей игрой. Могли ли мы пройти дальше в Лиге чемпионов? Да. Но мы постоянно ищем лучший стартовый состав. Главное — понять настрой команды и выбрать лучший стартовый состав, исходя из соперника. Тогда сможем ощутить прогресс, к которому стремимся. Мы должны подходить к матчам без отрицательных эмоций прошлого, вне зависимости от турнира.

Бенфика — Зенит

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027116/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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