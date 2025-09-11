Фернандеш назвал, кого бы выбрал для реализации важного пенальти в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал, кого из своих бывших одноклубников бы выбрал для исполнения решающего пенальти в Лиге чемпионов.

«Это очевидно, Криштиану. Думаю, большинство людей в футбольном мире выбрали бы именно его. Просто из-за того, как он справлялся с давлением, как справлялся с этим на протяжении 20 лет, играя на высшем уровне, год за годом показывая лучшие цифры, лучшие результаты. Я думаю, он тот, кто знает, что в момент давления он выложится на полную», — ответил Фернанлеш на вопрос BBC Sport.

40-летний Роналду за свою карьеру реализовал 177 из 210 пенальти.