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11 сентября 2025, 02:21

Фернандеш назвал, кого бы выбрал для реализации важного пенальти в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал, кого из своих бывших одноклубников бы выбрал для исполнения решающего пенальти в Лиге чемпионов.

«Это очевидно, Криштиану. Думаю, большинство людей в футбольном мире выбрали бы именно его. Просто из-за того, как он справлялся с давлением, как справлялся с этим на протяжении 20 лет, играя на высшем уровне, год за годом показывая лучшие цифры, лучшие результаты. Я думаю, он тот, кто знает, что в момент давления он выложится на полную», — ответил Фернанлеш на вопрос BBC Sport.

40-летний Роналду за свою карьеру реализовал 177 из 210 пенальти.

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Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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