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Брозович чуть не подрался с Лукаку после матча «Интера» со «Славией»

15:17
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В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграл вничью со «Славией» — 1:1. После встречи нападающий Ромелу Лукаку в раздевалке выступал с речью перед товарищами по команде, сообщает La Gazetta dello Sport. Бельгиец говорил, что нужно следовать тактическим указаниями Конте.

Марсело Брозович воспринял его слова как претензии к себе и набросился на Лукаку. В 2018 году сообщалось, что у Брозовича был конфликт с Икарди.

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