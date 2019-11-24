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Бригада Карасева будет работать на матче «Аталанта» — «Динамо» Загреб

14:00
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Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Динамо» из Загреба, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасеву будут российские лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Сергей Иванов. Главным ассистентом Карасева по работе с ВАР будет немец Бастиан Данкерт, а его помощником назначен еще один россиянин Виталий Мешков.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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