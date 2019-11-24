Бригада Карасева будет работать на матче «Аталанта» — «Динамо» Загреб
14:00
Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Динамо» из Загреба, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Карасеву будут российские лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным арбитром назначен Сергей Иванов. Главным ассистентом Карасева по работе с ВАР будет немец Бастиан Данкерт, а его помощником назначен еще один россиянин Виталий Мешков.
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