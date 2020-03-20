Брэйтуэйт с детьми устроил домашнюю Лигу чемпионов. Видео

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт опубликовал в Twitter видео, на котором вместе с детьми слушает гимн Лиги чемпионов. Датчанин 20 февраля перешел в стан каталонцев, поэтому не смог бы сыграть за них в еврокубках, даже если бы турнир не приостановили из-за коронавируса.

«День Лиги чемпионов, сделанный в домашних условиях», — написал Брэйтуэйт.