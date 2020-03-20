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Брэйтуэйт с детьми устроил домашнюю Лигу чемпионов. Видео

01:10

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт опубликовал в Twitter видео, на котором вместе с детьми слушает гимн Лиги чемпионов. Датчанин 20 февраля перешел в стан каталонцев, поэтому не смог бы сыграть за них в еврокубках, даже если бы турнир не приостановили из-за коронавируса.

«День Лиги чемпионов, сделанный в домашних условиях», — написал Брэйтуэйт.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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