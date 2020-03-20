Брэйтуэйт с детьми устроил домашнюю Лигу чемпионов. Видео
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт опубликовал в Twitter видео, на котором вместе с детьми слушает гимн Лиги чемпионов. Датчанин 20 февраля перешел в стан каталонцев, поэтому не смог бы сыграть за них в еврокубках, даже если бы турнир не приостановили из-за коронавируса.
«День Лиги чемпионов, сделанный в домашних условиях», — написал Брэйтуэйт.
Champions League day, working from home edition.?— Martin Braithwaite (@MartinBraith) March 18, 2020
?#StayAtHome #UCL #Barcelona pic.twitter.com/aSoKoUvPeQ
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020