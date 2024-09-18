«Брест» и «Штурм» сыграют в 1-м туре Лиги чемпионов

«Брест» примет «Штурм» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра пройдет в Генгаме (Франция) на стадионе «Стад дю Рудуру» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Брест» — «Штурм» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки. Сервис также предлагает переклички вечерних игр Лиги чемпионов.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат матча «Брест» — «Штурм» можете отследить в нашем матч-центре.

Для «Бреста» участие в Лиге чемпионов станет первым в истории. Клуб финишировал третьим в предыдущем сезоне чемпионата Франции. «Штурм» завоевал золото австрийской бундеслиги и тоже напрямую попал в общий этап.