«Брест» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Брест» и «Реал» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на «Стад де Рудуру» в Генгаме начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Бреста» и «Реала» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)

В прямом эфире матч в Генгаме показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Брест» набрал 13 очков, «Реал» — 12. В 7-м туре «Брест» уступил «Шахтеру» (0:2), а «Реал» обыграл «Зальцбург» (5:1).