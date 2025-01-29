«Брест» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Брест» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
«Брест» и «Реал» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на «Стад де Рудуру» в Генгаме начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Бреста» и «Реала» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В прямом эфире матч в Генгаме показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).
В общем этапе ЛЧ «Брест» набрал 13 очков, «Реал» — 12. В 7-м туре «Брест» уступил «Шахтеру» (0:2), а «Реал» обыграл «Зальцбург» (5:1).
Новости