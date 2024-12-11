«Брест» победил ПСВ и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Брест» выиграл у ПСВ в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на «Стад дю Рудуру» в Генгаме.

Единственный гол забил Жюльен Ле Кардиналь на 43-й минуте. 27-летний француз еще 4 года назад играл в любительской лиге и совмещал футбол с работой доставщиком.

«Брест» набрал 13 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. Французская команда гарантировала себе участие в плей-офф. ПСВ идет на 21-й строчке — 8 очков.