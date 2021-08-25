«Зальцбург» обыграл «Бреннбю» и пробился в Лигу чемпионов

«Зальцбург» победил «Бреннбю» (2:1) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

В первом матче австрийский клуб победил с аналогичным счетом и по сумме двух игр пробился в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

«Бреннбю» (Дания) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:2 (0:2)

Первый матч — 1:2