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«Зальцбург» обыграл «Бреннбю» и пробился в Лигу чемпионов

25 августа 2021, 23:50
«Зальцбург» обыграл «Бреннбю». Фото ФК «Зальцбург»
«Зальцбург» обыграл «Бреннбю». Фото ФК «Зальцбург»
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«Зальцбург» победил «Бреннбю» (2:1) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

В первом матче австрийский клуб победил с аналогичным счетом и по сумме двух игр пробился в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

«Бреннбю» (Дания) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:2 (0:2)

Первый матч — 1:2

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Евгений Петров все материалы автора

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