«Зальцбург» обыграл «Бреннбю» и пробился в Лигу чемпионов
25 августа 2021, 23:50
«Зальцбург» победил «Бреннбю» (2:1) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.
В первом матче австрийский клуб победил с аналогичным счетом и по сумме двух игр пробился в основной раунд ЛЧ.
Лига чемпионов
Четвертый отборочный раунд
Ответный матч
«Бреннбю» (Дания) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:2 (0:2)
Первый матч — 1:2
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