10:46 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брендан Роджерс: "Между "Селтиком" и "Сити" огромная пропасть, но мы хотим быть конкурентоспособными"

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Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил разницу в классе команд. Тем не менее он надеется доставить проблем сопернику в грядущей встрече. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- Для нас это будет большая игра, - цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса. - Я в команде только шесть месяцев, и мы пока лишь движемся к достижению идеала в нашей игре. Мы знали, что будет трудно, в Лиге чемпионов "Селтику" было необходимо показывать максимум в каждой игре, чтобы получить очки. Команды, которые выше нас в таблице, имеют огромное преимущество с точки зрения игры и финансов. Между нами огромная пропасть, но мы хотим быть конкурентоспособными и доставить "Манчестер Сити" проблем.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Селтик"

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