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13 февраля 2025, 04:58

Роджерс — о поражении от «Баварии»: «Селтик» по-прежнему остается в борьбе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Брендан Роджерс.
Фото Reuters

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«В заключительные 25 минут мы стали нагнетать давление, активнее действовать на чужой половине поля, и видите, к чему она привела, такая вот агрессивность. Наша игра стала оживать, и мы забили.

При 2:1 «Бавария» — на волоске. У нас остался еще один шанс. Для многих игроков такой уровень в новинку. Давайте сожалеть не будем, а посмотрим, чем все закончится. Мы показали, что способны играть и представляем собой угрозу. Мы по-прежнему остаемся в борьбе. С таким уровнем мастерства и умением забивать соперник может оказаться вне досягаемости, но только что был совсем не тот случай», — цитирует официальный сайт УЕФА Роджерса.

Ответный матч состоится в Германии через неделю — 18 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против игрока &laquo;Бенфики&raquo; Керема Актюркоглу.«Монако» провалил игру за четыре минуты, тренер-дебютант «Фейеноорда» шокировал «Милан», «Бавария» отстояла победу в Глазго
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Селтик
Брендан Роджерс
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