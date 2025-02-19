Роджерс — о ничьей с «Баварией»: «Вывод один: есть чем гордиться»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Шотландская команда пропустила в добавленное время и по сумме двух игр вылетела из турнира.

«Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на эту арену и играть с такой уверенностью безо всякого страха — это для меня очень и очень большой повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сыграли с «Баварией» вничью. К сожалению, ее было недостаточно для того, чтобы пройти дальше.

Мы попали на одного из фаворитов и играли с ним почти что на равных. Особенно на его территории... Не так уж много команд, приезжающих сюда, создает так много моментов и играет настолько смело. Вывод один: есть чем гордиться. Мы играли бесстрашно, были очень хороши в организации обороны и к тому же смело вели игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.