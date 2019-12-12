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Брайн Идову: «Матчи с «Ювентусом» оказались для нас переломными»

02:11
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Защитник «Локомотива» Брайн Идову после поражения от «Атлетико» (0:2) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги выступления команды.

— Тяжелый матч, особенно, если вспомнить пенальти в начале встречи, — отметил Идову. — Но Коченков здоров сыграл, выручил, дал позитивный импульс. Второй пенальти сами «привезли». Хотели сыграть надежно, но «Атлетико» нужно было побеждать кровь из носу. Их класс оказался выше. Особо так ничего и не получилось создать, все удары были накрыты. Серия из последних 10 игр у нас не самая лучшая. Но сейчас пауза. Надеюсь, мы придем к понимаю того, как нужно играть.

Психологический кризис? В физическом мы точно. Парни подустали. В нескольких играх проигрывали во втором тайме. Хорошо, что сейчас перерыв.

— Четвертое место в группе — справедливый результат?

— Считаю, что в матчи с «Ювентусом» получились переломными. Были в шаге от победы и там и там. Не заслуживали поражения, но уступили в классе. С «Байером» получился провальный второй тайм. Но все будут смотреть в турнирную таблицу, а такие нюансы никто не вспомнит. (Дмитрий Зимин)

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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