«Браво, Лео!» Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал Лиги чемпионов
07:05
Форвард «Спартака» Александр Кокорин поздравил полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса с выходом в финал Лиги чемпионов. Парижане в полуфинале обыграли «Лейпциг» со счетом 3:0.
Оба игрока выступали за «Зенит» с лета 2017-го по зиму 2019 года.
— Браво, Лео, — написал Кокорин.
Скриншот страницы Паредеса в Instagram. Фото Instagram
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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