«Браво, Лео!» Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал Лиги чемпионов

Форвард «Спартака» Александр Кокорин поздравил полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса с выходом в финал Лиги чемпионов. Парижане в полуфинале обыграли «Лейпциг» со счетом 3:0.

Оба игрока выступали за «Зенит» с лета 2017-го по зиму 2019 года.

— Браво, Лео, — написал Кокорин.