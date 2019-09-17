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Бранислав Иванович: «Зенит» три года ждал возвращения в Лигу чемпионов»

23:00
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— «Зенит» три года ждал возвращения в Лигу чемпионов, так что игра была тяжелой с психологической точки зрения. Результат мог быть лучше для нас. Но мы довольны. Надеемся, что результат придаст нам уверенности в следующих играх Лиги чемпионов.

— Не удивились, что Азмун после получения травмы отказался уходить на замену?

— Самого момента не видел. Думал, что он подвернул голеностоп. Хорошо, что он забил. Это дало нам больше мотивации, больше уверенности. Мы поверили, что можем выиграть.

— Как вам взаимодействие с Осорио?

— Хорошо для команды, что она может играть по разным схемам. Думаю, у нас неплохо получилось. «Лион» за любую маленькую ошибку наказывает, так что мы можем быть довольны.

Лион — Зенит

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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