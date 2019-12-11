Бранислав Иванович: «К такой игре было тяжело готовиться психологически»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Бенфики» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) рассказал о причинах неудачного результата.

— Большое разочарование для всех нас. Очень тяжело психологически было готовиться к этой игре. На этом уровне нет удачи и чуда. Первый тайм у нас получился, но уже не в первый раз в Лиге чемпионов у нас получаются разные таймы. Остается дальше работать. Потенциал у этой команды больший, чем четвертое место в группе. Нужен опыт, больше таких игр, нужно учиться.

— Почему получаются такие разные таймы?

— Разные причины. Мы так и не научились контролировать ход встречи, не смогли исправить этот момент.

— Теперь «Зенит» обязан выиграть чемпионат?

— При любом раскладе он должен выиграть. Это наша цель. После такого тяжело найти слова. Но мы должны вырасти, в дальнейшем показать лучшую игру. Но это Лига чемпионов, здесь тяжело, нас наказали за ошибки. Конечно, когда не хватает нескольких основных игроков, это влияет. Но мы команда. И ошибаемся вместе. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр