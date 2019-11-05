Бранислав Иванович: «Это Лига чемпионов и хороший урок для всех нас»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Лейпцига» (0:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи.

— Что пошло не так?

— Получилась тяжелая игра. Мы не начали так, как хотели. Конечно, это физически сложный матч. В первом тайме не получилось, пропустили гол в конце, было психологически тяжело. Но теперь надо думать о следующей игре.

— Получается, не сделали необходимые выводы после поражения в Германии?

— Думаю, все равно получилось две разные игры. В Германии первый тайм мы играли хорошо, потом пропустили. Сегодня были моменты, но не получилось забить.

— С ЦСКА играли в четыре защитника. Сегодня — в пять. Вам как удобнее?

— Хорошо, когда команда может перестраиваться. Мы ожидали, что они сегодня сыграют в два нападающих. Тактическая схема не сильно повлияла на этот матч. Они забили гол, который много поменял психолочески.

— Удивились, что вас заменил Сергей Семак?

— Это из-за результата. Когда играешь в пять защитников, одного надо поменять. Это нормально.

— «Лейпциг» действительно выше классом или могли побороться?

— Могли и нужно было побороться. Но они контролировали игру в первых минут, потом набрали уверенность, доминировали. Мы не успели их прессинговать. Есть на чем учиться, это Лига чемпионов и хороший урок для всех нас. (Дмитрий Зимин)