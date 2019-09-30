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Бранислав Иванович: «Бенфика» — очень сложная команда"

11:55
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что ожидает тяжелый матч во втором туре группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча пройдет 2 октября в Петербурге (начало — 22.00).

— «Бенфика» — очень сложная команда, каждый год они выступают в Лиге чемпионов, — цитирует ТАСС Ивановича. — У команды очень много молодых игроков, которые выступают на достойном уровне. Поэтому «Зенит» ожидает очень сложный и тяжелый матч, особенно после поражения в чемпионате России от «Локомотива.

В первом туре группового турнира «Зенит» сыграл в гостях вничью с французским «Лионом» (1:1). «Бенфика» уступила дома немецкому «Лейпцигу» (1:2).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6943672

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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