Защитник «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что ожидает тяжелый матч во втором туре группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча пройдет 2 октября в Петербурге (начало — 22.00).

— «Бенфика» — очень сложная команда, каждый год они выступают в Лиге чемпионов, — цитирует ТАСС Ивановича. — У команды очень много молодых игроков, которые выступают на достойном уровне. Поэтому «Зенит» ожидает очень сложный и тяжелый матч, особенно после поражения в чемпионате России от «Локомотива.

В первом туре группового турнира «Зенит» сыграл в гостях вничью с французским «Лионом» (1:1). «Бенфика» уступила дома немецкому «Лейпцигу» (1:2).