Браим Диас: «Это невероятный результат, но впереди еще один матч»

Нападающий «Милана» Браим Диас прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это невероятный результат, но впереди еще один матч. Хочу поблагодарить болельщиков. Я рад за себя и свою форму, но еще больше я рад за команду. Мы не хотим останавливаться на достигнутом», — цитирует пресс-служба УЕФА Диаса.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.