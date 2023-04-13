Браим Диас признан лучшим игроком матча «Милан» — «Наполи»

Нападающий «Милана» Браим Диас признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:0).

«Он сыграл важную роль в создании гола и оказал на него непосредственное влияние. Всякий раз, когда он был с мячом, проявлял своего рода великолепие, которое всегда могло иметь значение в матче между двумя очень равными командами. Он повлиял на результат, изменил темп игры и имел хорошее техническое исполнение», — отметил представитель группы технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч между пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.