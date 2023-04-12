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Сегодня, 06:37

Нападающий «Милана» Диас: «Нас ждет интересное противостояние с «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от первого матча с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Милан» и наши болельщики любят этот турнир, потому что команда много раз выигрывала его. После стольких лет мы снова играем в четвертьфинале самого престижного клубного турнира. У нас очень талантливые игроки и очень сплоченная команда. Здорово, что мы снова в числе восьми лучших клубов.

Нас ждет интересное противостояние с «Наполи». Мы выиграли скудетто в прошлом году, а они в этом сезоне возглавляет таблицу чемпионата с большим отрывом. Очевидно, трофей почти в их руках. Впереди захватывающее сражение: две итальянские команды, две очень талантливые команды, два больших клуба. Можете себе представить, что это значит для итальянцев», — приводит слова Диаса УЕФА.

12 апреля «Милан» дома сыграет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Наполи
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