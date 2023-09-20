«Брага» на своем поле сыграет с «Наполи» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 20 сентября, в среду. Матч пройдет на «Муниципальном стадионе» в Браге (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события противостояния «Брага» — «Наполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Футбол 3» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск. Также за игрой «Брага» — «Наполи» можно следить на сервисах Кинопоиск и Иви по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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