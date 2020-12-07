Народный артист России, болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового турнира Лиги Чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией».



— Несмотря на турнирное положение, матч буду смотреть. Если «Зенит» сыграет так же, как с «Уралом», то все будет хорошо.



Уверен, Семак все понимает. Он сделает все необходимое для положительного результата. Хорошо, что вернулся Азмун, он набрал прекрасную форму — три мяча в прошлом матче это подтверждают. Дзюба тоже в порядке. В целом, команда на подъеме сейчас. Думаю, прошлая победа придаст уверенности перед таким сложным матчем.

— Не считаете, что Семак в этом матче может немного поэкспериментировать с составом, выпустить молодежь, например?

— Тут, думаю, Семаку виднее. Вообще, пора бы подводить молодёжь, конечно. Нужно дать им почувствовать, какого играть в Лиге чемпионов, да еще и против такого соперника. Тем более, если удастся одержать победу, то молодые игроки утвердят свои позиции в команде.

(Владимир Пушкарев)