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Боярский: «Не нужна «Зениту» никакая евровесна»

14:45
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Чемпионов против «Брюгге».

— Нет никаких оптимистических ожиданий перед этой игрой, — сказал Боярский «СЭ». — Сам матч я пропущу, у меня сегодня спектакль. Я считаю, что «Зениту» нужно сконцентрироваться на чемпионате, не нужна нам никакая евровесна. У нас прекрасная русская зима, так что давайте сосредоточимся на РПЛ.

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится сегодня, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

(Сергей Федоров)

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