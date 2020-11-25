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Боярский: «Малком полезен в нашем чемпионате, на европейской арене он теряется»

02:19
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Малкома в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

— Он старается, доказывает свою состоятельность, — заявил Боярский «СЭ». — Может быть, не всегда у него получается на сто процентов. Но в стране, в нашем чемпионате он полезен. На европейской арене он теряется, тушуется.

— Малком стоит тех денег, которые на него потратили?

— Мне очень сложно сказать, я даже не могу представить себе эту сумму. На бумаге это звучит серьезно, но в руках я такие деньги никогда их не держал. Куда их девать? Что с ними делать? (Константин Колмаков)

Лацио — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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