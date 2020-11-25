Боярский: «Бестолковая игра «Зенита». Нельзя рассчитывать на одни только забросы на Дзюбу»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поражение питерской команды от «Лацио» (1:3) в 4-м матче группового раунда Лиги чемпионов.
— Как вы считаете, по тактике «Зенит» развивается?
— Тактически нет логики в игре. Она несуразная. Единственный козырь — дальние передачи, но он не действует. Дзюба оправдал сегодня эту теорию и забил гол, но на этом игру строить нельзя. Центр стоит, ничего не присходит. Я не специалист, но толку от их игры никакого. От каждого удара по мячу должен быть толк. А тут бестолковость в игре.
— Все команды, особенно в РПЛ, уже знают эту тактику забросов на Дзюбу. Вам не кажется, что надо что-то менять?
— Он замечательно скидывает, потрясающе отдает пасы. Он придает уверенность команде и вселяет энергию в игроков, но этого недостаточно. Я не специалист в европейском футболе, с европейским футболом все закончено. Буду болеть, чтобы «Зенит» занял первое-второе место в чемпионате. (Константин Колмаков)
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