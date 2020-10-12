«Боруссия» включит 15-летнего вундеркинда в заявку на Лигу чемпионов

Дортмундская «Боруссия» включит в заявку на Лигу чемпионов 15-летнего нападающего Юссуфу Мукоко. Футболист будет включен в список B для молодых игроков.

Мукоко уже в 12 лет играл за команду 17-летних, а в 14 перешел в команду до 19 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в двух играх юниорской лиги и в одной из них отметился хет-триком. В прошлом сезоне Мукоко стал лучшим бомбардиром лиги с 34 голами в 20 играх.

За первую команду «Боруссии» в бундеслиге Мукоко сможет играть, когда ему исполнится 16 лет, то есть с 20 ноября.