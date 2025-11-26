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26 ноября 2025, 06:39

«Боруссия» — «Вильярреал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Серу Гирасси (в центре) после гола.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» крупно победила «Вильярреал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0. Игра прошла в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Нападающий дортмундцев Серу Гирасси оформил дубль, а также по голу забили Карим Адейеми и Даниэль Свенссон.

Также Гирасси и Фабиу Силва не смогли реализовать пенальти по ходу встречи.

«Боруссия» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 34-й строчке — 1 очко.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вильярреал
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