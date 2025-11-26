«Боруссия» — «Вильярреал»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» крупно победила «Вильярреал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0. Игра прошла в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Нападающий дортмундцев Серу Гирасси оформил дубль, а также по голу забили Карим Адейеми и Даниэль Свенссон.

Также Гирасси и Фабиу Силва не смогли реализовать пенальти по ходу встречи.

«Боруссия» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 34-й строчке — 1 очко.