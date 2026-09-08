«Боруссия» — «Вильярреал»: Гирасси и Микаутадзе — в старте на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч между дортмундской «Боруссией» и «Вильярреалом» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Дортмунде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Байер, Свенссон, Антон, Гаду, Рюэрсон, Забитцер, Верман, Карецас, Нмеча, Гирасси.

«Вильярреал»: Гулачи, Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Комесанья, Салиба, Гуйе, Бьюкенен, Микаутадзе, Олувасейи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 8 сентября.