«Боруссия» и «Вильярреал» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За основными событиями и результатом игры «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр вечера в одном окне).

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 7 очков, а «Вильярреал» — 1.