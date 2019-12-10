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«Боруссия» — «Славия»: Ройс, Санчо и Азар сыграют в атаке у хозяев

22:09
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Стали известны стартовые составы команд в матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Славия».

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Хакими, Брандт, Вайгль, Геррейру, Торган Азар, Санчо, Ройс.

«Славия»: Коларж, Цоуфал, Кудела, Токач, Боржил, Соучек, Шевчик, Масопуст, Станчу, Олайинка, Шкода.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Боруссия Д — Славия Пр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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