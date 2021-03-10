«Боруссия» — «Севилья»: у Холанна отняли гол, а затем он не забил пенальти
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн упустил два шанса оформить дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».
Форвард отличился в самом начале второго тайма, но мяч был отменен после консультации с ВАР. Оказалось, что Жюль Кунде до гола Холанна нарушил правила, из-за чего был назначен пенальти.
11-метровый взялся исполнять сам Холанн, но он не смог реализовать пенальти.
Холанн стал автором единственного гола в первом тайме.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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