Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн упустил два шанса оформить дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

Форвард отличился в самом начале второго тайма, но мяч был отменен после консультации с ВАР. Оказалось, что Жюль Кунде до гола Холанна нарушил правила, из-за чего был назначен пенальти.

11-метровый взялся исполнять сам Холанн, но он не смог реализовать пенальти.

Холанн стал автором единственного гола в первом тайме.