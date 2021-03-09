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«Боруссия» — «Севилья»: Холанн открыл счет. У норвежца 30 голов в 29 играх сезона

9 марта 2021, 23:44
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Дортмундская «Боруссия» открыла счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». На 36-й минуте отличился норвежец Эрлин Холанн.

Для Холанна этот гол стал девятым в шести играх Лиги чемпионов и 30-м в 29 матчах сезона.

Боруссия Д — Севилья

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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