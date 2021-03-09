«Боруссия» — «Севилья»: Холанн открыл счет. У норвежца 30 голов в 29 играх сезона
9 марта 2021, 23:44
Дортмундская «Боруссия» открыла счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». На 36-й минуте отличился норвежец Эрлин Холанн.
Холанд забил девятый мяч в шести матчах этой ЛЧ и поставил еще несколько рекордов.— Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021
Его не остановить ?https://t.co/4DlLOky9Vh pic.twitter.com/i3GYHnoP7e
Для Холанна этот гол стал девятым в шести играх Лиги чемпионов и 30-м в 29 матчах сезона.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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