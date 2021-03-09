Дортмундская «Боруссия» открыла счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». На 36-й минуте отличился норвежец Эрлин Холанн.

Холанд забил девятый мяч в шести матчах этой ЛЧ и поставил еще несколько рекордов.



Его не остановить ?https://t.co/4DlLOky9Vh pic.twitter.com/i3GYHnoP7e — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Для Холанна этот гол стал девятым в шести играх Лиги чемпионов и 30-м в 29 матчах сезона.